Силовики провели обыски в роскошных домах свердловских налоговиков

Камеры оперативников во время обыска зафиксировали роскошные интерьеры в домах заместителей бывшего руководителя свердловского управления ФНС Сергея Логинова, задержанных 15 мая по уголовному делу. Фотографии, попавшие в распоряжение E1.RU, демонстрируют элитное жилье в пригороде Екатеринбурга, отделанное с королевским размахом.

За скромными фасадами коттеджей скрываются просторные залы с дизайнерской мебелью, бильярдные, бассейны и даже винные погреба. На камеры также засняли золотое оформление, хрустальные люстры, множество штор, в том числе на арках. По предварительным оценкам, только на внутреннее убранство каждого дома могло уйти несколько десятков миллионов рублей.

Эксперты отмечают явный диссонанс между официальными доходами чиновников налогового ведомства и их уровнем жизни. Откуда взяли деньги на роскошь, еще предстоит выяснить, в том числе в ходе расследования.

Отмечается, что обыски провели в рамках уголовного дела, детали которого пока не разглашаются. Напомним, что сам Сергей Логинов покинул пост начальника управления ФНС по Свердловской области в 2023 году. Следственные действия продолжаются, и, как ожидается, в ближайшие дни станут известны новые подробности скандальной истории.

Ранее сообщалось, что экс-главу ФНС Свердловской области объявили в розыск.