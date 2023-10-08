В США дали оценку российской стратегии по истощению Запада

Безопасность

Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]

По словам американского журналиста Натана Ходжа, западные государства проигрывают нашей стране в гонке по выпуску снарядов. Об этом сообщает CNN.

Он добавил, что президент России прав в том, что Вашингтон и его европейские союзники ведут отчаянную гонку против промбазы России.

По мнению журналиста, тактика Москвы по истощению потенциала западной военной промышленности может вполне сработать.  Так, в качестве примера он привел временный проект о бюджете США, который был подписан неделю назад для предотвращения приостановки американского правительства.

Актуально