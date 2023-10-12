В США допускают возможность прямого боестолкновения с войсками Ирана

Официальные лица США допускают возможность того, что Иран попытается атаковать американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, пишет Politico со ссылкой на чиновников Пентагона.

По их мнению, Иран вполне может воспользоваться обострением ситуации в регионе в результате палестино-израильского конфликта.

Американский контингент из 900 военнослужащих размещен в Сирии. Примерно две с половиной тысячи военных остаются в Ираке, хотя американская миссия в этой стране официально завершена в 2021 году.

Джеффри Кармайкл, официальный представитель Пентагона на Ближнем Востоке, заявил, что понимает о возможных провокациях со стороны Ирана.