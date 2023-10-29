В США готовятся к распространению конфликта в Газе на весь Ближний Восток

В администрации американского лидера начали подготовку к распространению конфликта в секторе Газе на весь ближневосточный регион. Об этом сообщает портал Axios .

Отмечается, что данная тема была главной в телефонном разговоре между американским министром обороны Ллойдом Остином и израильскими министром обороны Йоавы Галанты.

Уточняется, что в настоящее время Вашингтоном уже ведется внимательное наблюдение за необходимой защитой своей армии на Ближнем Востоке.