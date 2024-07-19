В США и Европе зафиксированы масштабные сбои в работе авиакомпаний

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью.

С чем конкретно связаны неполадки, не сообщается.

Испанская компания-оператор Arena сообщила, что аэропорты страны столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе», что может привести к задержкам рейсов.

Также из-за технических проблем приостановил свою работу международный аэропорт Берлина. В настоящее время самолеты не могут ни взлететь, ни совершить посадку.

Австралийский телеканал АВС сообщил о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и аэропорты.