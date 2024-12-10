В США нашли единственное оружие для перехвата «Орешника»

Обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт нашел только один тип вооружения в США, способный на перехват российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Обсуждения российской новинки активно продолжаются за рубежом. Хваленая ракета с «крепким» названием, как оказалось, действительно является уникальной в своем роде. Как отмечает Брэндон Вайхерт, как минимум из-за того, что против такой разработки сложно найти эффективное вооружение.

Однако обозреватель напомнил, что в штатах есть комплекс THAAD. По его мнению, сейчас это единственное, что способно противостоять «Орешнику». Указанная противоракетная американская система состоит из радара, шести самоходных пусковых установок и работает по принципу кинетического перехвата. Это позволяет бороться с целями эффективнее, чем это делает ЗРК «Patriot».

«Конечно, Соединенные Штаты и их союзники располагают лишь горсткой этих важных систем, и из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и неразберихи в оборонно-промышленной базе мало шансов на то, что THAAD когда-либо будет испытан против российского гиперзвукового оружия», — пишет Вайхерт.

Хотя американская THAAD может перехватить цели за пределами верхних слоев атмосферы, называть ее работу против российских ракет средней дальности «идеальной» преждевременно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин допустил передачу «Орешника» Белоруссии для размещения из-за решений Германии и США.