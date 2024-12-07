Путин допустил передачу «Орешника» Белоруссии для размещения из-за шагов США и ФРГ

Отечественные баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» могут разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин после заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Информацию публикует «Интерфакс».

Новейшие БРСД возможно поставить на территорию союзной республики, так как это предполагает договор о гарантиях безопасности. Согласно ему, российская и белорусская стороны могут применять для защиты государственных интересов и населения все имеющиеся силы и средства.

Размещение «Орешника» станет ответом на решение США и Германии. Недавно официальные лица стран подтверждали, что готовы установить многоцелевые ракеты средней и меньшей дальности на территории ФРГ. Примечательно, что Владимир Путин уже предупреждал страны Запада о последствиях за такие шаги.

По словам российского главы, разместить «грозное оружие» в соседней республике могут уже во второй половине следующего года. К этому времени РФ, вероятно, наладит серийный выпуск.

«Ну, и конечно, здесь есть ряд технических вопросов, которые должны быть решены специалистами, а именно определение минимальной дальности с учетом приоритетов обеспечения безопасности Республики Беларусь», — отметил президент России.

Также глава государства подчеркнул, что перевозка и размещение в целом потребуют минимальных затрат. Определение объектов поражения в случае такой необходимости оставят за Белоруссией, которая производит большую часть ходовых пусковых установок многих российских ракет.

Ранее стало известно, что в Германии призвали немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине. Эти инициативы вызвали споры в бундестаге.