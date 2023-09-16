По словам американского журналиста Дэнни Хайфона, украинские военные несут огромные потери своих солдат в рамках контрнаступления, тем не менее западных кураторов это не останавливает, и они готовы бросить в огонь все население Незалежной. Об этом сообщают РИА Новости.

Он отметил, что ситуация выглядит крайне отчаянной.

По мнению журналиста, среди погибших уже свыше 66 тыс. солдат, также уничтожено колоссальный объем техники, но при этом ни одна цель не достигнута.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что жители Украины безразличны западным странам.

Напомним, что украинское контрнаступление длится уже четыре месяца, но успехов так и не принесло ни на одном участке фронта.