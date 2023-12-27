В США назвали оружие, стирающее в порошок украинскую армию

«Солнцепек» не только поражает живую силу противника, но и разрушает строения и технику.

Российская армия использует этот тип вооружения против противника, использующего укрытия.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что в войска начинает поставляться новейшая ТОС-2. Ее главное отличие от предшественницы состоит в том, что система смонтирована не на базе танка, а на колесном шасси, что делает ее более мобильной. Также в ТОС-2 установлена автоматическая система управления огнем и комплекс защиты от высокоточного оружия противника.