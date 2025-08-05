В США назвали причины катастрофы батискафа «Титан»

В США завершено расследование по поводу гибели батискафа «Титан», который погиб 18 июня 2023 года с пятью людьми на борту во время спуска к лайнеру «Титаник». В катастрофе обвинили руководство компании OceanGate, которое владело этим судном. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Издание привело информацию, изложенную в отчете Береговой охраны США. Следствие по поводу крушения под водой вел Совет по морским расследованиям. Он пришел к выводу, что этой смертельной аварии можно было избежать, если бы не политика руководства OceanGate. В число прямых причин, которые способствовали катастрофе, назвали «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» батискафа. Стиль работы руководства фирмы назвали токсичным.

В итоге Совет по морским расследованиям разработал ряд рекомендаций, которые в будущем следует выполнять для предотвращения подобных ЧП.

Ранее уже сообщалось, что обломки «Титана» удалось поднять с глубины почти в четыре километра. Вслед за этим останки погибших и части аппарата передали на экспертизу. Она и выяснила, что батискаф разрушился на большой глубине. Это произошло в результате «циклической усталости» конструкций.