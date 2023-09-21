В США назвали замену Марку Милли

Кандидатуру Брауна предложил Джо Байден, а Сенат ее одобрил.

На этом посту 61-летний Браун сменит генерала Марка Милли.

До последнего времени потомственный военный Браун занимал пост начальника штаба ВВС США. Заняв эту должность, он стал первым афроамериканцем, который возглавил какое-либо подразделение американских Вооруженных сил. Также ранее он отвечал за ядерное сдерживание в Европе.