В США назвали замену Марку Милли
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Новым председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США стал генерал Чарльз Браун, сообщает The New York Times.
Кандидатуру Брауна предложил Джо Байден, а Сенат ее одобрил.
На этом посту 61-летний Браун сменит генерала Марка Милли.
До последнего времени потомственный военный Браун занимал пост начальника штаба ВВС США. Заняв эту должность, он стал первым афроамериканцем, который возглавил какое-либо подразделение американских Вооруженных сил. Также ранее он отвечал за ядерное сдерживание в Европе.