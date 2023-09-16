В США не исключили введения войск Североатлантического альянса на Украину

По словам бывшего агента ЦРУ Рэя Макговерна, НАТО может ввести войска на Украину в связи с чередой неудач украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос лишь в том, сделают ли они это до полного разгрома украинской столицы.

По мнению эксперта, еще в качестве компенсации провала могут доставить Незалежной ракеты ATACMS, которые могут нанести удар на расстоянии 300 км.