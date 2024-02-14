В США обозначили реальную ситуацию в украинской армии
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В одном из военных журналов США появилась статья, где говорится о том, что украинские офицеры сокрушаются о постепенном развале армии после огромных потерь. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Уточняется, что увеличивается дефицит личного состава на передовой, и серьезность проблемы наращивает вероятность того, что линия фронта вскоре может рухнуть. Все это еще усугубляется и более серьезным недостатком боеприпасов.
Отмечается, что многие офицеры украинской армии сомневаются в надежности отправления плохо обученных солдат в бой.
Добавляется, что офицеров также некем заменить, из-за чего падает и моральный дух солдат.