По словам экс-подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, украинские бойцы перестали доверять новому главкому ВСУ Сырскому после отступления из Авдеевки. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что украинская армия находится в расшатанном положении, имеет политические разногласия.

По мнению бывшего американского военного, у украинской армии наблюдается ужасная ситуация как в тактическом, так и в оперативном плане.

Он подчеркнул, что попытки Запада ослабить нашу страну дали импульс к укреплению и усилению всех сфер в ней.