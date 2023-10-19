В США оценили ход Путина с «Кинжалами» в Черном море

Ракету «Кинжал» практически невозможно перехватить, указывают эксперты издания. Она ценится за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах.

Ракета Х-47М2 «Кинжал» получила широкую известность благодаря успешному уничтожению американской системы ПВО Patriot на Украине 16 мая, напоминает издание.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что по его распоряжению российская авиация с «Кинжалами» будет осуществлять регулярное патрулирование акватории Черного моря.

Эта мера может быть ответом на развертывание ВМС США двух авианосных ударных групп в Средиземном море вблизи Израиля.