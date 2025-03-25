В США оценили опыт России по противодействию западным вооружениям

Во время спецоперации российская армия наработала богатый опыт по противодействию различным западным военным системам, и это становится настоящим вызовом для Запада. Такое положение содержится в докладе американской разведки, об этом рассказало РИА Новости.

По мнению экспертов, тот опыт, который наработали российские военнослужащие на протяжении украинского конфликта, позволяет им эффективно бороться с техникой и военными возможностями западных стран.

«Этот опыт, вероятно, представляет вызов для будущего оборонного планирования США», — указано в документе.

Этот опыт, по мнению разведчиков, очень пригодится РФ в случае крупномасштабной войны. Вдобавок Москва может им поделиться со своими союзниками, и это представляет дополнительную сложность для Соединенных Штатов. Особенно это касается действий подлодок и дальних бомбардировщиков, которые могут наносить удары на большом удалении от территории России.

Ранее с призывом восстановить диалог с США по поводу стратегической стабильности выступил Сергей Лавров, глава МИД РФ. По его мнению, общение надо перезапускать на базе уже существующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.