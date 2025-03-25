Лавров призвал восстановить диалог с США в сфере стратегической стабильности

Россия согласна с тем, что ей необходимо восстанавливать свой диалог с Соединенными Штатами по поводу мировой стратегической стабильности. Об этом во время своего интервью Первому каналу сообщил Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ.

По мнению министра, возобновление общения между двумя государствами надо проводить на базе уже существующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«То, что российско-американский диалог по стратегической стабильности нужно восстанавливать, мы с этим согласны», — указал он.

Лавров добавил, что в ДНСВ уже есть все соответствующие положения. По этой причине надо вернуться к этому документу и вслед за этим последовательно вести переговоры по всем направлениям.

Ранее Лавров рассказал о своих впечатлениях перед переговорами в Эр-Рияде. По его словам, складывалось впечатление, что США займутся челночной дипломатией, рассадив делегации России и Украины в разных комнатах.