Тактика заключается в том, что российские военные отходят на вторую линию позиций, а когда ВСУ продвигаются вперед, чтобы занять первую линию, по ним наносится мощный ответный удар. Это делается в момент передвижения противника, либо когда он занял позиции, слабые места которых хорошо известны русским.

После этого следует контратака, и российские войска вновь возвращают позиции под свой контроль. Таким образом, ВСУ не могут продвинуться вперед и несут большие потери.

В статье также называются другие причины неудач ВСУ: минные поля, превосходство российской армии в артиллерии и промедление Запада с поставкой вооружения киевскому режиму.