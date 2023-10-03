В США оценили тактику «эластичной» российской обороны
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Российская армия отработала исключительно эффективную тактику «эластичной» обороны, признает газета The New York Times.
Тактика заключается в том, что российские военные отходят на вторую линию позиций, а когда ВСУ продвигаются вперед, чтобы занять первую линию, по ним наносится мощный ответный удар. Это делается в момент передвижения противника, либо когда он занял позиции, слабые места которых хорошо известны русским.
После этого следует контратака, и российские войска вновь возвращают позиции под свой контроль. Таким образом, ВСУ не могут продвинуться вперед и несут большие потери.
В статье также называются другие причины неудач ВСУ: минные поля, превосходство российской армии в артиллерии и промедление Запада с поставкой вооружения киевскому режиму.