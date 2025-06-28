В США поймали аллигатора, убившего женщину в озере Киссимми

В Соединенных Штатах был пойман и подвергнут эвтаназии аллигатор, напавший на человека, жертвой которого стала женщина. Об этом сообщил телеканал FOX 29 WFLX.

В мае 61-летняя Синтия Дикема вместе со своим супругом совершали прогулку на четырехметровом каноэ по озеру Киссимми. Неожиданно они оказались над крупным аллигатором, находившимся на небольшой глубине. По имеющимся данным, разгневанный зверь опрокинул их лодку и схватил оказавшуюся в воде женщину.

Затем он начал вращаться, затаскивая ее на дно. Муж пытался спасти ее, но его усилия не увенчались успехом. Это уже второй подобный случай на этом озере, начиная с марта.

«Она оказалась прямо на аллигаторе и получила смертельные укусы», — заявил представитель комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды.

Впоследствии тело погибшей было обнаружено в ходе поисковой операции. После трагического инцидента были пойманы два аллигатора, длина которых превышала три метра. Оба животных были усыплены. Власти призывают проявлять бдительность при посещении природных водоемов.

Ранее сообщалось, что аллигатор испортил тренировку школьной команде по плаванию.