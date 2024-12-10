В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве главы UnitedHealthcare

В Нью-Йорке прокуратура предъявила обвинения подозреваемому, связанному с делом об убийстве главы компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Эту информацию передает CNN.

По имеющейся информации, Луиджи Манньоне, ранее арестованный в Алтуне, штат Пенсильвания, обвиняется в убийстве, незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов.

В понедельник, 9 декабря, 26-летний Манньоне был задержан в ресторане McDonald’s после звонка сотрудника заведения. У него нашли несколько фальшивых удостоверений личности, пистолет с глушителем и бумагу с критикой системы здравоохранения.

Также источники, знакомые с расследованием, сообщили CNN, что в пятницу в Центральном парке Нью-Йорка был обнаружен рюкзак, предположительно, принадлежащий Манньоне, в котором находились деньги из настольной игры «Монополия» и куртка.

Томпсона убили утром 6 декабря в центре Манхэттена. По данным полиции, нападение произошло возле отеля New York Hilton Midtown, где злоумышленник, вероятнее всего намеренно, выстрелил в Томпсона.

Ранее был раскрыт смысл посланий на гильзах с места убийства главы UnitedHealthcare.