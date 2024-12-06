Следователи раскрыли возможное значение надписей «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose) на гильзах, найденных на месте преступления. Об этом сообщила «Лента.ру», со ссылкой на иностранное СМИ.

Эти слова, по мнению экспертов, являются искаженной версией фразы «откладывать, отрицать, защищаться» (delay, deny, defend), часто используемой в критике в адрес страховых компаний.

UnitedHealthcare, обеспечивающая медицинским страхованием 49 млн американцев и имеющая колоссальную прибыль (более $281 млрд в 2023 году), давно находится под пристальным вниманием общественности.

Критика в адрес компании и всей системы медицинского страхования США связана с отказами в выплатах, затрудненным доступом к медицинской помощи, и попытками ограничить плановое лечение, что может приводить к серьезным последствиям для здоровья и даже жизни застрахованных.

Убийство Томпсона вызвало в соцсетях бурное обсуждение, после чего последовали саркастические шутки и циничные комментарии в адрес UnitedHealthcare. Однако за ними скрывается глубокое общественное недовольство действующей системой медицинского страхования в США.

Ранее на месте убийства Брайана Томпсона, генерального директора крупнейшей американской страховой компании UnitedHealthcare обнаружили 3 гильзы с загадочными надписями.