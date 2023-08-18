По мнению Риттера, если украинская армия не признает своего поражения, это может привести к потере контроля над городом Одессой.

Эксперт отметил, что в случае, если Украина не будет готова к мирному урегулированию и отказу от сопротивления, Россия может продолжить наступление и даже при необходимости направить свои войска для полного установления контроля над Одессой. По словам Риттера, Россия на данный момент обладает ресурсами, необходимыми для продолжения операций и вытеснения украинских войск из Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Одесса, как один из крупных портов и экономических центров Украины, имеет стратегическое значение, и ее утрата может иметь серьезные последствия для украинской стороны. Об этом, в частности, не раз предупреждали Зеленского американские советники из НАТО.