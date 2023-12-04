В США признали бесполезность поставок F-16 Украине
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По информации газеты Washington Post, поставка истребителей F-16 Незалежной не принесет желаемого превосходства в воздухе, поскольку российские средства ПВО весьма эффективны, а обучение летчиков займет очень много времени. Об этом сообщает «Газета.ру».
Отмечается, что поставка дорогостоящих истребителей и подготовка пилотов займет минимум год и не окажет влияния на ход событий.
Добавляется, что даже малое число самолетов стоимостью 60 млн долларов съест денежные средства, которые могли бы пойти на иные нужды.