По информации газеты Washington Post, поставка истребителей F-16 Незалежной не принесет желаемого превосходства в воздухе, поскольку российские средства ПВО весьма эффективны, а обучение летчиков займет очень много времени. Об этом сообщает « Газета.ру ».

Отмечается, что поставка дорогостоящих истребителей и подготовка пилотов займет минимум год и не окажет влияния на ход событий.

Добавляется, что даже малое число самолетов стоимостью 60 млн долларов съест денежные средства, которые могли бы пойти на иные нужды.