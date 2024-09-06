В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

Это может произойти только при условиях, которые оговаривал Владимир Путин. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил завершить конфликт этой осенью для восстановления международного порядка и системы безопасности. Григорий Карасин прокомментировал инициативу иностранного политика.

По его словам, она вполне реальна. Однако, для этого Киев должен выполнить все условия, которые упоминал Президент РФ Владимир Путин. Также сенатор подчеркнул, что украинский лидер в данный момент скорее всего не готов пойти на такое, поскольку он ведет себя «алогично», бросаясь из стороны в сторону.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ будут «бессрочно» удерживать Курскую область. Хотя российская земля, по словам украинского лидера, им не нужна.