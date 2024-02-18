По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, украинская армия не сможет одержать победу над Россией. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что потеря Авдеевки свидетельствует об ухудшении обстановки для украинских бойцов и Киева в целом, а также показывает, что поражение не за горами.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, у ВСУ исчерпаны запасы военной техники, отсутствует резерв людской силы для сдерживания Вооруженных Сил РФ.

Он добавил, что украинские военные терпят поражение в нескольких местах, поэтому им приходится отводить свои войска.