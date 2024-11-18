В США раскритиковали перспективный российский стратегический бомбардировщик

Россия разрабатывает новейший бомбардировщик, при этом она, вероятно, не сможет довести его до конца. Так считает Майя Карлин, которая опубликовала свою статью в журнале The National Interest.

В статье отмечено, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации, разработка которого ведется в РФ, имеет ряд преимуществ перед западной авиацией. В частности, он по замыслу способен уклоняться от радаров, а также несет полезную нагрузку в 30 тонн. При этом есть возможность, что вся эта разработка ни к чему не приведет.

В статье отмечено, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации, разработка которого ведется в РФ, имеет ряд преимуществ перед западной авиацией. В частности, он по замыслу способен уклоняться от радаров, а также несет полезную нагрузку в 30 тонн. При этом есть возможность, что вся эта разработка ни к чему не приведет.

За счет этого бомбардировщик станет самолетом, который «никогда и ничего не разбомбит».

По расчету российских экспертов, перспективный авиационный комплекс способен прийти на смену существующим бомбардировщикам, он будет служить в течение 40-50 лет, причем в условиях как обычной, так и ядерной войны.