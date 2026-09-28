Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному сроку за 10 убийств

Московский областной суд признал Алексея Гаськова виновным в убийстве девяти девушек и одного мужчины, сообщает РИА Новости. Его также осудили за преступления против половой неприкосновенности падчерицы и вовлечение ее в распитие алкоголя.

Суд приговорил Гаськова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также с него взыскали ₽2 млн в пользу потерпевшей.

Отмечается, что Гаськова признали виновным в совершении 10 убийств на территории Москвы, Московской и Новосибирской областей. По информации следствия, с марта по ноябрь 2002 года он знакомился с жертвами в парках и общественных местах, уводил их в укромные места, совершал насильственные действия и убивал. Жертвами актера-маньяка оказались семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки.

С 2020 по 2024 годы в Бердске Новосибирской области Гаськов совершал изнасилования и развратные действия в отношении падчерицы, поил ее алкоголем для подавления воли. В августе он признал вину.

Гаськова называют маньяком-актером, потому что его мама в 2002 году настояла на том, чтобы он отправился в Москву. Там она оплатила ему учебу во ВГИКе на курсе Эммануила Виторгана. Женщина также ежемесячно присылала сыну деньги на жизнь в общежитии. Сам Гаськов мечтал стать актером.

Ранее сообщалось, что «битцевский маньяк» Александр Пичушкин снова проиграл суд и останется в колонии для отбывающих пожизненное наказание.