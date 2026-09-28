Жителям Подмосковья рассказали о Международном чемпионате по битве роботов

В рамках форума «Цифровые решения» на территории кинозавода «Москино» пройдут четыре отборочных этапа Международного чемпионата по битве роботов, их проведут при поддержке Правительства Москвы по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 8А. Об этом сообщает Минцифры России.

Так, их проведут 6, 7, 9 и 10 октября. Участниками отборочных этапов Чемпионата стали 144 команды из России, Белоруссии, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили, Эквадора и Туниса – 64 в дисциплине «Битва роботов», 80 – в дисциплине «Битва мини-роботов». Программой каждого отборочного этапа предусмотрены два шоу поединков битвы роботов в дисциплинах «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг и «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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