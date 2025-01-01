Как отмечает журнал, на юге очаг сопротивления украинских войск в районе небольшого города Курахово постепенно ослабевает, что создает условия для возможного продвижения российской армии через южные районы Донбасса в направлении Днепра.

Эксперты подчеркивают, что наиболее напряженная обстановка для украинских сил сохраняется в Донбассе, на востоке страны. Там российские войска, несмотря на медленный темп, уверенно продвигаются к Покровску (так на Украине называют Красноармейск) — важному стратегическому пункту.

Ранее сообщалось, что в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины и в Курской области.