В США раскрыли, как ВС РФ откроют себе путь к Днепропетровску
NYT: освобождение Курахово откроет ВС России путь к Днепропетровску
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Освобождение Курахово в ДНР предоставит российским вооруженным силам возможность выйти к Днепропетровску — ключевому промышленному центру Украины, сообщило американское издание The New York Times.
Как отмечает журнал, на юге очаг сопротивления украинских войск в районе небольшого города Курахово постепенно ослабевает, что создает условия для возможного продвижения российской армии через южные районы Донбасса в направлении Днепра.
Эксперты подчеркивают, что наиболее напряженная обстановка для украинских сил сохраняется в Донбассе, на востоке страны. Там российские войска, несмотря на медленный темп, уверенно продвигаются к Покровску (так на Украине называют Красноармейск) — важному стратегическому пункту.
Ранее сообщалось, что в 2024 году ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в рамках специальной военной операции (СВО) на территории Украины и в Курской области.