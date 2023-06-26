В США рассказали, как российская армия сковывает действия ВСУ

Американские обозреватели заявили, что контрнаступление для украинской армии проходит очень тяжело. ВСУ постоянно сталкиваются с рядом помех, которые создаются российскими военнослужащими, пишет The War Zone .

В частности, украинские войска испытывают трудности из-за российской авиации и мин, заявляют обозреватели. Особенно сильно ВСУ «раздражают» винтокрылы.

Специалисты отмечают, что господство России в небе буквально сковывает попытки украинских бойцов перейти к действиям. Именно поэтому Киев регулярно просит у стран Запада помощи в виде истребителя F-16.