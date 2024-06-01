По словам американского экономиста Джеффри Сакса, граждане Украины стараются покинуть страну во избежание мобилизации. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что Незалежная теряет колоссальное число людей, а проведение мобилизации является всего лишь покрытием потерь. Тем не менее она также провалилась, потому что украинцы не желают умирать на войне, из-за чего в отчаянии бегут из страны.

По мнению эксперта, российская армия пробивает оборону украинских войск на большинстве участков линии соприкосновения. Киев терпит отчаянную ситуацию, из-за чего жителей страны отправляют на передовую с минимальной подготовкой, поэтому ежедневные потери насчитывают более тысячи человек.

Он подчеркнул, что число жертв просто ошеломляющее.

Ранее глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов завил, что украинская армия за прошлый месяц потеряла свыше 35 тыс. военнослужащих и более 2,7 тыс. единиц вооружения. Кроме того, западные союзники путем поставок вооружения и поставок разведданных Киеву эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в Незалежной.