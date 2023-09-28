В США рассказали о рисках для Украины при замедлении контрнаступления

Следующий месяц обещает быть дождливым, а размытая почва сделает бесполезными тяжелые западные танки, поставленные Украине. 75-тонный Challenger просто утонет в грязи, заявила изданию научный сотрудник лондонского Королевского колледжа Марина Мирон.

Кроме того, промедление скажется на западной поддержке, которая может снизиться и из-за отсутствия политической воли, и просто потому, что западные заводы не успевают пополнять запасы боеприпасов.

Украинская армия начала свое контрнаступление 4 июня. Президент России Владимир Путин назвал его «провалом», поскольку ВСУ не удалось ни на одном участке преодолеть даже первую линию обороны.