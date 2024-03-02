По словам экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, Незалежная в скором времени останется без Одессы и Харькова, так как российская армия планирует их освободить. Об этом он сообщил на платформ одного из видеохостингов.

Он добавил, что Вооруженными Силами РФ уже подготовлен план по их освобождению, поэтому российские военные в ближайшем будущем возьмут курс на эти крупные города.

По мнению американского военного, при условии несогласия руководства киевского режима и союзников на мирные переговоры с Москвой российская армия будет вынуждена двигаться в западном направлении Украины.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал организовать мирные переговоры по Украине.