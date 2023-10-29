По словам экс-аналитика Рэя Макговерна, украинская армия не сможет выстоять перед Вооруженными Силами РФ с наступлением морозов. Об этом сообщается на одном из видеохостингов.

Он добавил, что российские военные могут перейти на противоположный берег Днепра примерно через месяц.

По мнению эксперта, американскому лидеру придется признать ошибку в том, что Москва не проигрывает, а, напротив, выигрывает.

Он подчеркнул, что даже выделение США новых финансовых средств Киеву не окажет влияния на положение украинской армии.

Экс-аналитик ЦРУ признал, что уже в ближайшие месяцы киевский режим может потерпеть поражение.