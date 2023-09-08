По словам украинских военных, кассетные боеприпасы, поставляемые Киеву западными странами, не оказывают никакой помощи в контрнаступлении ВСУ, поскольку позиции российской армии боятся бомбовых ударов. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что такого же мнения придерживаются и западные специалисты. Они считают, что такие снаряды эффективны только на открытых участках местности.

Напомним, что Вашингтон принял решение о передаче Незалежной кассетных снарядов в позапрошлом месяце.