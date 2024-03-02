В США сообщили, что произошло с украинскими войсками по всей линии фронта

По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, российская армия оказывает давление на украинские войска по всему фронту. Об этом он сообщил в одном из каналов видеохостинга.

Он подчеркнул, что ВСУ на это нечем ответить.

По мнению бывшего американского разведчика, Вооруженные Силы РФ сейчас занимают главную позицию на поле боя, тем самым не давая украинской армии возможности доставлять больше солдат к линии соприкосновения.

Он добавил, что в украинских войсках уже нет элитных подразделений, которые каким-то образом могли бы вести наступление на позиции РФ.