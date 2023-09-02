Американский обозреватель Стивен Брайен в одном из изданий опубликовал в колонке свое мнение о том, что Киев неспособен продолжать контрнаступление. Об этом сообщает Asia Times .

Он отметил, что Незалежной не поможет даже объявление масштабной мобилизации.

Брайен подчеркнул, что Киевом задействованы уже практически все подразделения стратегического резерва и в настоящее время пополняются ряды армии менее боеспособными подразделениями.

Он подчеркнул, что продолжение контрнаступления невозможно из-за больших потерь.