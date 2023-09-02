В США сообщили о неспособности Киева продолжать контрнаступление
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Американский обозреватель Стивен Брайен в одном из изданий опубликовал в колонке свое мнение о том, что Киев неспособен продолжать контрнаступление. Об этом сообщает Asia Times.
Он отметил, что Незалежной не поможет даже объявление масштабной мобилизации.
Брайен подчеркнул, что Киевом задействованы уже практически все подразделения стратегического резерва и в настоящее время пополняются ряды армии менее боеспособными подразделениями.
Он подчеркнул, что продолжение контрнаступления невозможно из-за больших потерь.