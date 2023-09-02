В США сообщили о возможности полного уничтожения Техаса российским «Сарматом»

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» имеет возможность полностью уничтожить штат Техас или аналогичную по размерам территорию. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine .

Отмечается, что постановка комплекса «Сармат» на дежурство наращивает и без того имеющееся преимущество нашей страны в области стратегических вооружений.

По данным военных экспертов, при этом арсенал межконтинентальных ракет США наиболее старый в мире, в его составе вооружения 70-х годов прошлого века.

Добавляется, что появление «Сармата» в составе вооружений Вооруженных Сил РФ получилось из-за участившихся сообщений о возможном открытом противостоянии России и Североатлантического альянса.