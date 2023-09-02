В США сообщили о возможности полного уничтожения Техаса российским «Сарматом»
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Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» имеет возможность полностью уничтожить штат Техас или аналогичную по размерам территорию. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.
Отмечается, что постановка комплекса «Сармат» на дежурство наращивает и без того имеющееся преимущество нашей страны в области стратегических вооружений.
По данным военных экспертов, при этом арсенал межконтинентальных ракет США наиболее старый в мире, в его составе вооружения 70-х годов прошлого века.
Добавляется, что появление «Сармата» в составе вооружений Вооруженных Сил РФ получилось из-за участившихся сообщений о возможном открытом противостоянии России и Североатлантического альянса.