В США увидели предпосылки для начала еще одной полномасштабной войны

По словам военного деятеля, в Красном море активизировались хуситы, которые нападают на суда. Вместе с этим Америка наносит ответные удары по Ираку. Остин считает, что это может усилить дестабилизацию на Ближнем Востоке. Он даже не исключил, что в обозримом будущем мир узнает об еще одной полномасштабной войне, передает Bloomberg.

«Хотя мы не стремимся к эскалации конфликта в регионе, мы полны решимости и полностью готовы принять дальнейшие необходимые меры для защиты нашего народа и наших объектов», — заявил министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, накануне Пентагон сообщил об ответном ударе по ряду объектам на территории Ирака. Они были связаны с «Катаиб Хезболла». Позже повстанцы-хуситы возобновили атаку в Красном море. Был пробит контейнеровоз, направляющийся в Пакистан.