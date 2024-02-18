По словам американских экспертов, взятие Вооруженными Силами РФ под полный контроль Авдеевки в ДНР свидетельствует о том, что киевский режим обречен на провал, а помощь Вашингтона и Брюсселя оказалась бесполезна. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, было понятно, что защита Авдеевки была для ВСУ доказательством возможности победить при хорошей помощи Вашингтона и Североатлантического альянса, а на деле это стало иллюзией.

Отмечается, что теперь отдельные конгрессмены станут упрекать Украину в безнадежности и пустой тратой денег в попытках выделения финансов.

Подчеркивается, что все это может привести к тому. Что деньги не выделят.