В США опасаются, что инаугурацию Трампа могут сорвать террористы

Правоохранительные органы США выражают обеспокоенность относительно того, что инаугурация избранного президента Дональда Трампа может привлечь радикально настроенные группы и побудить их к действиям, сообщила газета Politico со ссылкой на отчеты нескольких спецслужб.

Доклад, который анализирует потенциальные угрозы, связанные со вступлением Трампа в должность, был подготовлен ФБР, Секретной службой, полицией Капитолия, столичным правительством и управлением полиции Верховного суда. В нем содержится информация о возможных угрозах и категориях людей, способных их реализовать.

В отчете указывается, что иностранные террористы, внутренние экстремисты и одиночки могут попытаться создать панические ситуации с помощью ложных сообщений о бомбе, фальшивых вызовов, запусков дронов или наезда на людей с использованием автомобилей.

Согласно оценкам, недовольные итогами выборов могут рассматривать инаугурацию Трампа как возможность изменить результаты насильственным путем. Также вызывает беспокойство информация о возможных попытках со стороны Ирана устранить избранного президента и о протестах, которые могут выйти из-под контроля.

Бывший сотрудник контртеррористической службы Джон Коэн отметил, что ситуация вокруг инаугурации в настоящий момент значительно более опасна, чем четыре года назад, когда к власти пришел действующий президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, приедут три известных миллиардера.