По словам отставного полковника Вооруженных Сил США Дэниела Дэвиса, контратака украинской армии в Курской области была создана с целью создания очередной шумихи вокруг Незалежной. Об этом он заявил в одном из каналов на одной из платформ видеохостинга.

Он уточнил, что это повторение уже совершенных украинскими войсками операций для западной прессы. Таким образом они пытаются продемонстрировать свою жизнеспособность.

По мнению американского военного, при этом вероятности того, что подобные действия на линии фронта покажут какой-то результат, практически нет.

Ранее сообщалось, что в США признали низкий моральный дух украинских военных.