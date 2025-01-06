По словам экс-морпеха США Брайана Берлетика, контратака украинской армии в Курской области говорит об упадке морального духа украинских бойцов. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что симптомом этого являются повторение неудачного политического трюка с применением людей и военной техники, которые у Незалежной отсутствуют.

По мнению бывшего американского военного, контратака свидетельствует об отчаянном желании искусственным образом поднять моральный дух, а вовсе не о желании сказать и показать, что Незалежная является сильной и мотивированной страной.

Ранее также в Ирландии заявили, что контратаки в Курской области дорого обойдутся Украине.