Отечественные танки Т-80БВМ имеют значительное превосходство на немецкими Leopard в зоне спецоперации в Незалежной. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine .

Уточняется, что газотурбинный двигатель российского танка Т-80 обеспечивает преимущество в проходимости не только перед иными классами отечественных танков, а также и перед всеми танками, произведенными на Западе.

Добавляется, что военная техника НАТО показала свою непригодность в непростых погодных условиях, поскольку Leopard тонет в грязи.

Подчеркивается, что даже имеющий газотурбинный двигатель американский M1 Abrams обладает меньшей мощностью в отличие от отечественного Т-80.