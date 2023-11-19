По словам подполковника США Дэниела Дэвиса, победа в украинском конфликте военным путем нереальна. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что этот конфликт следует остановить.

По мнению эксперта, финансовая и военная помощь Запада Киеву не дала итогов, поэтому не следует надеяться на победу ВСУ.

Он уточнил, что даже сами граждане Незалежной не хотят воевать за свою родину, а покидают ее.