По словам бывшего подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, продвижение ВСУ закончится до конца текущего месяца. Об этом сообщает 19fortyfive .

Он отметил, что украинской армией израсходована значительная часть наступательного потенциала, а в итоге за три месяца это контрнаступления не привело практически ни к каким серьезным изменениям на линии соприкосновения.

По мнению военного, Киев находится в конце своего рывка, после чего ей придется вернуться к обороне.

Дэвис пояснил, что причинами провала контрнаступления являются недостаточное количество авиации, ПВО и артиллерии и оборудования для разминирования.