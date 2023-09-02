В США заявили о прекращении контрнаступления Украины до конца месяца
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По словам бывшего подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, продвижение ВСУ закончится до конца текущего месяца. Об этом сообщает 19fortyfive.
Он отметил, что украинской армией израсходована значительная часть наступательного потенциала, а в итоге за три месяца это контрнаступления не привело практически ни к каким серьезным изменениям на линии соприкосновения.
По мнению военного, Киев находится в конце своего рывка, после чего ей придется вернуться к обороне.
Дэвис пояснил, что причинами провала контрнаступления являются недостаточное количество авиации, ПВО и артиллерии и оборудования для разминирования.