Согласно американскому порталу War zone , российские военные сумели обезопасить себя от угрозы с неба.

По данным военного эксперта Франк-Штефана Гэди, солдаты РФ сумели приглушить украинские реактивные системы залпового огня HIMARS с использованием мощных систем радиоэлектронной борьбы.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) представляет собой многоцелевую артиллерийскую систему, способную выполнять огневые удары на дальние расстояния с высокой мобильностью. Украина использовала эти системы в своей обороне, однако, российские военные обнаружили способы нейтрализации их эффективности с помощью средств РЭБ.

Согласно заявлениям эксперта, российские системы радиоэлектронной борьбы справились с HIMARS, что предположительно снизило возможности украинской артиллерии на поле боя.