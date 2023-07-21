В США заявили о том, что Россия сумела нейтрализовать самую главную чудо-ракету ВСУ
Фото: [©РИА Новости/Максим Захаров]
Согласно американскому порталу War zone, российские военные сумели обезопасить себя от угрозы с неба.
По данным военного эксперта Франк-Штефана Гэди, солдаты РФ сумели приглушить украинские реактивные системы залпового огня HIMARS с использованием мощных систем радиоэлектронной борьбы.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) представляет собой многоцелевую артиллерийскую систему, способную выполнять огневые удары на дальние расстояния с высокой мобильностью. Украина использовала эти системы в своей обороне, однако, российские военные обнаружили способы нейтрализации их эффективности с помощью средств РЭБ.
Согласно заявлениям эксперта, российские системы радиоэлектронной борьбы справились с HIMARS, что предположительно снизило возможности украинской артиллерии на поле боя.