В Ставрополье ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства края
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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Старопольском крае, который планировался в отношении руководителей края.
Задержан 21-летний гражданин Узбекистана, работавший в краевом центре на автомойке. По данным ФСБ, он состоял в «Исламском государстве»*.
Молодой человек изготовил два взрывных устройства на основе аммиачной селитры, использовав гвозди в качестве поражающего элемента. Следствие считает, что самодельные бомбы он планировал взорвать у здания администрации края.
Задержанному за подготовку к теракту грозит от 12 до 20 лет.
* признанная террористической и запрещенная в России организация