В Ставрополье ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства края

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Старопольском крае, который планировался в отношении руководителей края.

Задержан 21-летний гражданин Узбекистана, работавший в краевом центре на автомойке. По данным ФСБ, он состоял в «Исламском государстве»*.

Молодой человек изготовил два взрывных устройства на основе аммиачной селитры, использовав гвозди в качестве поражающего элемента. Следствие считает, что самодельные бомбы он планировал взорвать у здания администрации края.

Задержанному за подготовку к теракту грозит от 12 до 20 лет.

* признанная террористической и запрещенная в России организация