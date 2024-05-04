В Ставропольском крае ребенок погиб во время игры с воздушным змеем
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В Ставропольском крае проводится проверка по факту гибели ребенка, которого насмерть ударило током во время игры с воздушным змеем, сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Трагедия произошла, когда змей зацепился за провода ЛЭП.
Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, змей был прикреплен на металлический провод, что и стало причиной смерти ребенка.
Глава округа напомнил родителям, что на фоне приближающихся каникул необходимо уделить повышенное внимание безопасности детей, рассказать им об правилах поведения на улице.
Ранее сообщалось, как в Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед.