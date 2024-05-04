В Ставропольском крае ребенок погиб во время игры с воздушным змеем

В Ставропольском крае проводится проверка по факту гибели ребенка, которого насмерть ударило током во время игры с воздушным змеем, сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Трагедия произошла, когда змей зацепился за провода ЛЭП.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, змей был прикреплен на металлический провод, что и стало причиной смерти ребенка.

Глава округа напомнил родителям, что на фоне приближающихся каникул необходимо уделить повышенное внимание безопасности детей, рассказать им об правилах поведения на улице.

Ранее сообщалось, как в Красноярском крае мужчина спас ребенка, провалившегося под лед.