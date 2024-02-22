В столичной полиции рассказали о новой схеме мошенников по поводу продлении действия сим-карты

Телефонные аферисты придумали новую схему. Теперь они звонят своим жертвам и представляются сотрудниками мобильного оператора и предлагают продлить действие сим-карты. Руководитель пресс-службы столичного Главного управления МВД России Владимир Васенин рассказал, чем грозит звонок от «менеджера» сотового оператора и способы защиты от них. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, даже в такой новой схеме злоумышленники применяют старые и проверенные приемы.

Эксперт добавил, что мошенники уверяют жертву, что ей следует продлить оформление сим-карты и сделать это необходимо прямо сейчас, после чего на телефон приходит код, которым могут воспользоваться мошенники.

По его мнению, это позволяет злоумышленникам получить доступ к мобильному банку жертвы, списать деньги или оформить кредиты. Поэтому никогда не следует передавать незнакомым людям никакой информации, а также отключиться и перезвонить мобильному оператору по официальному номеру.